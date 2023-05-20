السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تشيد بتألق منتخب مصر لهوكي الجليد في البطولة العربية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "منتخب مصر لهوكي الجليد للكراسي المتحركة، والذي يتألف من  شباب المصريين المقيمين  بالخارج في 20 دولة حول العالم، من ذوي الهمم ونجحوا في تكوين فريق متميز من المهتمين برياضة هوكي الجليد من المقيمين بالولايات المتحدة، كندا، وأوروبا ومصر، وما قدموه من المباريات قوية في البطولة العربية لهوكي الجليد 2023.

أقيمت البطولة في دولة الكويت، في الفترة من 7 إلى 14 مايو 2023، ونجح الفريق المصري في الفوز باللقب وسط تشجيع وترحيب ومؤازرة من الجالية المصرية التي حرصت علي حضور المباريات وتشجيع الفريق المصري.

وتضمنت البطولة مشاركة منتخبات من: الجزائر والبحرين ومصر والكويت ولبنان وعمان والسعودية وتونس. كما تم الإعلان عن اتحاد عربي جديد لهوكي الجليد والتعاون بين الدول الأعضاء.

الجالية المصرية الجل السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجر

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