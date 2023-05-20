السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بتبعت إضافة لأمى ليه".. تعليق كوميدى من أحمد أدم على كارثة الفيس بوك

أحمد أدم
أحمد أدم

علق الفنان أحمد آدم، تعليقًا كوميدياً على كارثة الفيسبوك، قائلًا: "اتنين صحاب ماسكين في خناق بعض، عشان واحد منهم عمل إضافة في الفيسبوك لأم التاني، وقاله بتعمل إضافة لأمي ليه؟! إنت مالك ومال أمي؟!".

وأضاف أحمد آدم، خلال تقديمه برنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة، أن فيسبوك عامل فضيحة عالمية بيدخل يعمل آد لأي حد، وكل حاجة بقت على عينك يا تاجر، اللي بيبقى داخل أكونت ياخود فكرة عشان يشتري بكرة، بقى مضطر يشتري النهاردة".

وتابع: "ناس كتيرة أوي هتتأذى في العطل ده ، الست اللي لقت نفسها فريند عند الفيومي بتاع الفراخ، عشان بس كانت داخلة تشوف البانيه بقى بكام، ولا واحد مراته عرفت إنه بيدخل على بروفايل هبه صاحبتها، بتعمل آد لهبه ليه، عشان منزلة صورتين بسمانتها، اخص عليك يا حمدي، أنا عايزة أطلق، وحمدي ما صدق راح مطلقها".

وتابع أحمد آدم: "الناس خايفة فيسبوك يبقى فيه عطل، نصحى الصبح نلاقي فيسبوك ناشر الانبوكس للناس".

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