أحمد آدم لـ شاكيرا: اعقلي يا شوشو مش عايزين علاقات "توكسيك" تاني

وجه الفنان أحمد آدم رسالة إلى المغنية شاكيرا، قائلا: "اسمحيلي يا شوشو أتكلم معاكي أخ لأخته، زي ما إحنا متعودين، قولتلك ولمينا الموضوع بينا وبين بعضنا، جبنا ولاد الحلال وصلحنا الموضوع".

وأضاف أحمد آدم خلال تقديمه برنامج “آدم شو”، المذاع عبر فضائية “الحياة”: "أنا شخصيًا جبت الواد بيكيه هنا في البرنامج وشديت عليه وركبته الغلط، ووقفت معاكي لحد ما جبت حقوقك وحقوق عيالك، في الأول والآخر بييه عيل صغير والسكينة كانت سارقاه".

وتابع: "مش عايزين علاقات توكسيك تاني، توم كروز يا شاكيرا أبو التكاسيك كلها، يعني لو كان بيكيه مدافع، فتوم كروز راس حربا وهداف، ده متجوز تلاتة قبلك وما خفي كان أعظم، ده كفاية نيكول كيدمان عليه، الست القمر الطيبة، حد يسيب نيكول كيدمان، اعقلي يا شوشو عشان ما تدبسيش في توم كروز، أنا هجيبلك تاريخه، الراجل طلع معاش من سنة، واخد قرشين من نقابة السينمائيين في هوليود ومقويين قلبه ويعاني من مراهقة متأخرة، فعنيكي وسط راسك عشان إنت الخطوة محسوبة عليكي".