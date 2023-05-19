تفاصيل تقدم مصر لليونسكو لتسجيل "السمسمية" كتراث مشترك مع السعودية

أوضحت الدكتورة نهلة إمام مستشار التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة، تفاصيل تقدم مصر لليونسكو بملف السمسمية، لإدراجه على قائمة التراث غير المادي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن مصر بلد عظمى في التراث، خاصة التراث الثقافي غير المادي، مؤكدة أن مصر لا تصنف فقط دولة عظمى في التراث، بل ما زالت تعيشه.

ولفتت إلى أنه منذ عام 2016، سجلت مصر 7 عناصر، في التراث الثقافي غير المادي، منها السيرة الهلالية، والأراجوز، والنسيج اليدوي، والخط العربي، والنقش على المعادن والنحاس والفضة والذهب.

ونوهت بأن ملف السمسمية تراث مشترك بين بعض الدول على شاطئ البحر الأحمر، حيث أن آلة السمسمية موجودة بنفس الاسم في السعودية، مردفة: "نتمنى الأردن تنضم لنا، لأن السمسمية موجودة في الأردن بنفس الاسم، وفي اليمن بأسماء مختلفة".

وأشارت إمام، إلى أن آلة السمسمية ارتبطت لدى المصريين بحفر قناة السويس، وما زالت تعزف في تشجيع مبارات كرة القدم.

وختمت بأن الدولة من حقها تسجل ملف كل عامين، والهدف من التسجيل رفع الوعي بالتراث.