أمن المنافذ تضبط 6 قضايا تهريب بضائع ونقد ومخدرات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد ضبطت قضيتين، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبطت قضية واحدة.

كما تم ضبط 2128 مخالفة مرورية متنوعة و32 قضية في مجال الأمن العام، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 288 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 12 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.