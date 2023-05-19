الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ تضبط 6 قضايا تهريب بضائع ونقد ومخدرات خلال 24 ساعة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد ضبطت قضيتين، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبطت قضية واحدة.

كما تم ضبط 2128 مخالفة مرورية متنوعة و32 قضية في مجال الأمن العام، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 288 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 12 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث طريق مصر- الإسكندرية

شرطة النقل والمواصلات تضبط 1826 قضية خلال 24 ساعة

استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات وعيار 21 يسجل 2220 جنيها

"مصر للطيران" تتوسع فى نشاط صيانة المحركات إفريقيًا وعربيًا

مصرع وإصابة 3 فى حادث تصادم بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام