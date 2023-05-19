الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| "الزراعة" تُحذر من الإفراط باستخدام المبيدات ودونجا رجل مباراة الزمالك وأسوان

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار التي شملت أحداث سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، وترصد "الدستور" لكم أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الزراعة تُحذر: "الإفراط فى استخدام المبيدات ينعكس سلبًا على المحصول"

مبيدات

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين، أن الإفراط في استخدام المبيدات له تداعيات وانعكاسات سلبية.

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نبيل عماد دونجا رجل مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى

نبيل عماد دونجا

توج نبيل عماد دونجا بجائزة رجل مباراة الزمالك وأسوان التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.

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منى زكى: تأثرت بمشاهدى مع الأطفال فى "تحت الوصاية"

منى زكى

استضافت الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامج "هي وبس"، والمذاع على شاشة قناة cbc سفرة، الفنانة منى زكي في مداخلة هاتفية، خلال فقرتها والتي جاءت تحت عنوان "تحت الوصاية".

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توقعات بزيادة حجم السياحة الوافدة لمصر عقب تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار

السياحة فى مصر

رصد الخبير السياحي أحمد البكري ٨ محاور هامة في جذب السياحية لمصر، متوقعًا زيادة حجم السياحة الوافدة خلال الفترة القادمة عقب تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار التي صدرت مؤخرًا. 

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بلومبرج: الاقتصاد البريطانى يصل إلى "مرحلة محفوفة بالمخاطر"

الاقتصاد البريطانى

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الاقتصاد البريطاني يصل إلى "مرحلة محفوفة بالمخاطر" متخلفًا عن بقية دول مجموعة السبع.

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تعرف على أفلام عيد الأضحى 2023 بحسب القائمة النهائية

 

أفلام عيد الأضحى 2023 حسب القائمة النهائية.. من الموضوعات التي تجذب الكثير من المواطنين للبحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

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متحدث الرئاسة: لا تفريط فى ملف المياه ومصر تدافع عن حقها فى الحياة

المياه

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية السعودية صلبة ومتينة، وهما دعامتان أساسيتان.

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الزراعة استخدام المبيدات الزمالك نبيل عماد دونجا منى زكي السياحة الاقتصاد البريطاني افلام عيد الأضحى ملف المياه مصر

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