الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نبيل عماد دونجا رجل مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى

نبيل عماد دونجا
نبيل عماد دونجا

توج نبيل عماد دونجا بجائزة رجل مباراة الزمالك وأسوان التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد، سجله إبراهيما نداي قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأ كان نبيل عماد دونجا اللقاء أساسيًا قبل أن يغادر المباراة في الدقيقة 84 بسبب الإصابة.

وحصد نبيل عماد دونجا جائزة أفضل لاعب في المباراة لأول مرة هذا الموسم.

ونجح الزمالك في رفع رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب من 27 مباراة، بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة من 28 مباراة.

نبيل عماد دونجا الزمالك أسوان الدورى المصرى رجل مباراة الزمالك وأسوان

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