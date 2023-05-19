نبيل عماد دونجا رجل مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى

توج نبيل عماد دونجا بجائزة رجل مباراة الزمالك وأسوان التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد، سجله إبراهيما نداي قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأ كان نبيل عماد دونجا اللقاء أساسيًا قبل أن يغادر المباراة في الدقيقة 84 بسبب الإصابة.

وحصد نبيل عماد دونجا جائزة أفضل لاعب في المباراة لأول مرة هذا الموسم.

ونجح الزمالك في رفع رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب من 27 مباراة، بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة من 28 مباراة.