منى زكى: تأثرت بمشاهدى مع الأطفال فى "تحت الوصاية"

استضافت الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامج "هي وبس"، والمذاع على شاشة قناة cbc سفرة، الفنانة منى زكي في مداخلة هاتفية، خلال فقرتها والتي جاءت تحت عنوان "تحت الوصاية"، والتي أوضحت "الشربيني" أنها استلهمتها من مسلسلها الرمضاني الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وأوضحت الفنانة منى زكي، أنها تحمست للمشاركة في مسلسل "تحت الوصاية"؛ لأنه تجسيد حي للمشكلات التي تعانيها المرأة بعد وفاة زوجها في المجتمع، وهي نماذج للكثير من المحيطين بنا مثل الأصدقاء والجيران، مشيرة إلى أن الكاتبان شيرين وخالد دياب عندما عرضا عليها فكرة العمل، بالإضافة للمخرج محمد شاكر خضير، تخوفت لأن القضية حقيقية وتأثر بها الكثير من السيدات وأطفالهم.

وأضافت منى زكي، خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني، فى برنامج "هى وبس"، والمذاع على شاشة قناة cbc سفرة، أن المسلسل تناول أيضًا فكرة النظر للمرأة على أنها غير مؤهلة لمراعاة أولادها على الرغم من أنها الأقرب لهم، مع المأساة الأكبر بأن الأطفال يفتقدون آبائهم ويشعرون بضعف أمهاتهم أمام القانون.

وأوضحت "زكى"، أنها لم تتوقع ذلك النجاح الكبير الذي حققه المسلسل والاستحسان الكبير الذي دفع الكثيرين للتحرك من أجل تغيير قانون الوصاية، لافتة إلى أن هناك العديد من السيدات تعاني من ضغوط كثيرة قائلة :"فيه ستات كتيرة ظروفهن مش أحسن حاجة ويقمن بتربية ولاد زي الفل، وبنفتخر بيهن، فالأم حاجة كبيرة لازم نبصلها".

وأشارت منى زكي خلال مداخلتها، أنها تأثرت بمشاهدها مع الأطفال خلال الأحداث؛ لأنه نابع من فطرة الأمومة، وهو بالإضافة لتأثيرها بتفاصيل الشخصية التي جسدتها، لافتة إلى أنها تهدف إلى توصيل شعورها بالجمهور بمختلف قضاياه، وتسير دائمًا خلف إحساسها وليس بهدف إحداث "بلبلة" في المجتمع أو إثارة الجدل.

وشددت منى زكي مع رضوى الشربيني على أن القانون الحالي للوصاية غير مفهوم وغريب، ويظلم المرأة الأرملة والمعيلة للأطفال، متسائلة: "إيه ذنبكم أنا مش عارفة، ومبسوطة أن المسلسل عمل إدارك عند ناس كتير مكنتش عارفة".