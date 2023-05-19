توقعات بزيادة حجم السياحة الوافدة لمصر عقب تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار

رصد الخبير السياحي أحمد البكري ٨ محاور هامة في جذب السياحية لمصر، متوقعًا زيادة حجم السياحة الوافدة خلال الفترة القادمة عقب تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار التي صدرت مؤخرًا.

وقال "البكري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مصر تعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم؛ بسبب تاريخها العريق والثقافة الفريدة التي تتمتع بها، ومن خلال جذب السياحة يمكن لمصر أن تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى بعض النقاط التي توضح أهمية جذب السياحة لمصر، وذلك على النحو التالي:

1- توليف الاقتصاد: تعتبر السياحة من أهم المصادر الرئيسية للدخل في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

2- توفير فرص العمل: يعمل العديد من المصريين في صناعة السياحة والفنادق، وبالتالي فإن جذب السياحة يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية للمواطنين.

3- تعزيز التبادل الثقافي: توفر السياحة فرصة للمسافرين لاكتشاف ثقافة مصر الفريدة وتفاعل مع السكان المحليين، مما يعزز التفاهم والتعاون بين الشعوب.

4- دعم الحفاظ على التراث: تعد مصر واحدة من الدول التي تتمتع بتاريخ غني وتراث ثقافي قوي، وجذب السياحة يساعد على دعم الحفاظ على هذا التراث والمحافظة عليه بشكل جيد.

5- دعم تطوير البنية التحتية: تشجع السياحة على تطوير البنية التحتية في البلاد، مثل الطرق والمطارات والفنادق والمعالم السياحية، مما يعود بالنفع على المواطنين والشركات المحلية.

6- تعزيز السلامة والأمن: تعتبر السياحة وسيلة لتعزيز السلامة والأمن في مصر، حيث تهتم الحكومة بتوفير الحماية والأمان للسياح وتطوير الإجراءات الأمنية في المعالم السياحية.

7- تعزيز العلاقات الدولية: يمكن للسياحة أن تعزز العلاقات الدولية بين مصر والدول الأخرى، حيث يتفاعل السياح مع الثقافة والنمط الحياة للشعوب الأخرى ويعودون بتجارب جديدة وثرية.

8- تعزيز الصحة النفسية: تساعد السياحة على تحسين الصحة النفسية للمسافرين، حيث يقضون وقتًا ممتعًا ومريحًا في مصر، ويستمتعون بالمناظر الخلابة والأماكن الجميلة، الأمر الذي يساعد في تخفيف التوتر والضغط.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جذب السياحة يعزز الحركة التجارية المحلية ويساعد في تنمية الاستثمار وتطوير الصناعات المرتبطة بالسياحة، مثل النقل والترفيه والمطاعم والتسوق.

وعلى الرغم من الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، فإن الحكومة المصرية تعمل بجد لتعزيز السياحة والحفاظ على سلامة السياح، ومن المتوقع أن يتزايد عدد السياح الذين يزورون مصر في السنوات القادمة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويساعد في تنمية البلاد.