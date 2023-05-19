الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الرئاسة: لا تفريط فى ملف المياه ومصر تدافع عن حقها فى الحياة

المياه
المياه

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية السعودية صلبة ومتينة، وهما دعامتان أساسيتان وأهم دعائم العمل العربي، لافتًا إلى أنه حينما نتحدث عن القدرة والإنجاز العربي يحضر إلى الذهن مصر والسعودية، مؤكدًا أنهما في رباط، كما أن التعاون والتنسيق قائم على أعلى مستوى.

وأضاف متحدث الرئاسة، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، أن مصر تدافع عن حقها في الحياة والمياه، معقبًا: "هذا أمر لا تفريط فيه، وتم التعبير كثير عن هذا الملف من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة".

وأكد أن مصر تحترم حق إثيوبيا في تحقيق التنمية وتحترم حقوق الشعوب الأخرى في تحقيق التنمية، لافتًا إلى أن كل الخبرات المصرية تحت تصرف الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية.

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