الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على أفلام عيد الأضحى 2023 حسب القائمة النهاية

صورة لبوستر أحد أفلام
صورة لبوستر أحد أفلام عيد الأضحى 2023

أفلام عيد الأضحى 2023 حسب القائمة النهائية.. من الموضوعات التى تجذب الكثير من المواطنين للبحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى.

أفلام عيد الأضحى 2023

يشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2023 هذا العام، منافسة كبيرة وقوية، بين مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وكذلك عدة أفلام متنوعة بين الكوميديا و الأكشن، وقد أوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن قائمة أفلام عيد الأضحى 2023، التي تعد شبه نهائية حتى الآن، أنها تضم:

فيلم "بيت الروبى"

يعرض خلال فترة عيد الأضحى 2023 فيلم "بيت الروبى" وهو بطولة ثنائية تجمع بين الثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، ومن المقرر أن يفتتح فيلم “بيت الروبي” موسم عيد الاضحى في دور العرض السينمائي.

وحسب التصريحات لعدد من النقاد الفنين فإنه من المتوقع أن يتم عرض الفيلم قبيل عيد الأضحى فى جميع دور السينما بفترة من أسبوع إلى اسبوعين.

وتم طرح بوستر الفيلم في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه صورة بطل الفيلم الفنان كريم عبد العزيز على دراجة بخارية.

"البعبع"

"البعبع" هو أحد الأفلام الهامة التى سوف تعرض فى فترة عيد الأضحى المجيد 2023 يشارك فى بطولة العمل السينمائى كل من الفنان  أمير كرارة، وتشاركه البطولة الفنانة ياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن ونجوم آخرين، والفيلم جرى استئناف تصويره مؤخرا، بعد أن توقف التصوير مدة طويلة، لانشغال أبطال العمل بالمسلسلات في موسم رمضان 2023.

ملامح خريطة أفلام عيد الأضحى 2023.. عودة الأفلام الضخمة

"أبو نسب".. كوميديا 

"أبو نسب" من الأفلام التى سوف يتم عرضها فى فترة عيد الأضحى أيضا للعام الحالى 2023 يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام في موسم عيد الأضحى، والفنان المتألق دائما ماجد الكدواني، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه  في إطار كوميدي،

"مستر إكس"

فيلم “مستر إكس”، هو واحد من الأفلام المرشحة للعرض فى موسم عيد الأضحى القادم 2023  والفيلم من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، ومحمد أنور ومحمد أسامة الشهير ب أوس أوس، ومحمود حافظ ونجوم آخرين، والفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي.

"تاج"

تاج هو فيلم من بطولة الفنان تامر حسنى وهو حاليا يستأنف تصويره  ومن المفترض عرضه فى فترة عيد الأضحى 2023 ويؤدى الفنان تامر حسنى شخصية  شخصية سوبر هيرو.

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