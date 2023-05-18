الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يرفض حضور المؤتمر الصحفى لمباراة أسوان

أوسوريو
أوسوريو

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التواجد في المؤتمر الصحفي عقب فوز الفريق الأبيض على أسوان.

وفاز الزمالك على أسوان بهدف نظيف، سجله السنغالي إبراهيما نداي في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وامتنع المدرب الكولومبي عن حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة دون إبداء أي أسباب، ما سيعرّضه للغرامة المالية.

وارتفع رصيد الزمالك بعد هذا الفوز إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الزمالك أسوان المؤتمر الصحفي

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