أوسوريو يرفض حضور المؤتمر الصحفى لمباراة أسوان

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التواجد في المؤتمر الصحفي عقب فوز الفريق الأبيض على أسوان.

وفاز الزمالك على أسوان بهدف نظيف، سجله السنغالي إبراهيما نداي في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري الممتاز.

وامتنع المدرب الكولومبي عن حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة دون إبداء أي أسباب، ما سيعرّضه للغرامة المالية.

وارتفع رصيد الزمالك بعد هذا الفوز إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أسوان عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.