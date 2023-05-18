الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تعرف على موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وأشهر الأطعمة في الدول العربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت مؤخرًا معدلات البحث عن موعد عيد الأضحى، الأمر الذي جعل السؤال يتصدر عناوين مواقع البحث الاجتماعي، ففي السطور التالية نقدم الموعد الرسمي لأول أيم عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

وفقًا للمصادر الفلكية، فإن موعد عيد الأضحى 2023 في مصر هو الأربعاء 28 يونيو 2023، وهو يوم بعد يوم عرفة.

رؤية هلال عيد الأضحى المبارك 2023

ويختلف موعد عيد الأضحى في بعض الدول الأخرى بناء على رؤية الهلال أو التقويم الرسمي، وفقًا للمصادر الفلكية، فإن موعد عيد الأضحى 2023 في بعض الدول العربية هو كالتالي:

في السعودية والإمارات وقطر والكويت واليمن والعراق والأردن والسودان، سيكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وسيكون هناك إجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

في الجزائر، سيكون عيد الأضحى يوم الخميس 29 يونيو 2023، وسيكون هناك إجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

في تونس والمغرب، سيكون عيد الأضحى يوم الخميس 29 يونيو 2023، وسيكون هناك إجازة رسمية لمدة يوم واحد فقط.

أطعمة شائعة خلال عيد الأضحي المبارك

ويتناول المسلمون في عيد الأضحى مختلف الأطعمة والحلويات التي تعكس تقاليد وثقافات بلادهم. بعض الأطعمة الشائعة هي:

الأضحية: وهي اللحم الذي يذبحه المسلمون من خروف أو بقرة أو جمل تقرباً إلى الله وتذكرة لفداء إبراهيم عليه السلام. يوزع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل البيت.

الحميس: وهو طبق سعودي يتكون من قطع اللحم والعظم المطهوة بشحم الخروف.

كبسة الأرز باللحم: وهو طبق شعبي في دول الخليج يتكون من أرز مطهو مع لحم الخروف أو الدجاج والتوابل.

أسعار اللحوم في الأسواق المصرية قبل عيد الأضحى 2023

الجريش: وهو طبق سعودي يتكون من حبوب مطحونة مطهوة مع لحم الخروف والخضار.

المرقوق: وهو طبق خليجي يتكون من عجين مقطع إلى قطع صغيرة مطهو مع أرز ولحم خروف.

البولفاف: وهو طبق مغربي يتكون من كبد الخروف المشوية مع التوابل.

البوزلوف: وهو رأس الخروف المطهو بالتوابل والخضار، يأكله المسلمون في الجزائر وتونس.

الكعك: وهي حلوى تقليدية تصنع من دقيق وزبدة وتمر، تشتهر بها دول المشرق.

المعمول: وهي حلوى تصنع من دقيق وسمنة وتمر أو جوز أو فستق، تشتهر بها دول المشرق والخليج.

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