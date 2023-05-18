ضبط 5 تجار مخدرات فى محافظات مختلفة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى حال وجوده بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول.

وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول.

وضبط عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول" حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول.

وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى.