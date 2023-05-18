الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بـ20 مليون جنيه

الإدارة العامة لمكافحة
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «بالمعاش»، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله مما نتج عنه تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء «عقارات- أراضٍ زراعية- سيارات»، وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ «20 مليون جنيه».

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