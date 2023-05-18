الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الزعيم عادل إمام يفاجيء جمهوره مع الإعلامى شريف عامر بمناسبة عيد ميلاده

عادل إمام
عادل إمام

فاجأ الفنان المصري القدير عادل إمام، جمهوره في مناسبة عيد ميلاده الـ83، الذي يحل في 17 مايو، بمداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر. 

وطمأن الزعيم عادل إمام جمهوره ومحبيه على صحته،  خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر".

ومازح عادل إمام، شريف عامر قائلاً: "مين ده.. أنت بتضحك على إيه إحنا لسه قولنا حاجة"، ليرد عامر: "حضرتك عارف إنك كنت سبب في إن بناتي يتعلموا عربي"، ليمازحه الزعيم: "عايز تقولنا إنك ابن ناس يعني وولادك مش بيتكلموا عربي".

وسأل شريف عامر: "هل تعرف قدرك لدينا؟"، ليرد عادل إمام "قول أنت". وقال عامر: "إن تاريخ الزعيم عادل إمام حافل بالنجاح وإسعاد الجماهير، و كل مَن يتكلم بالعربية عندما يُذكر اسم عادل إمام يضحك قبل حتى أن يشاهد ما يقدّمه".

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الزعيم عادل إمام يفاجيء جمهوره مع الإعلامى شريف عامر بمناسبة عيد ميلاده

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