الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى باليمن

جريدة الدستور

استقبل المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة، القاضي الجليل محسن طالب أبوبكر الحوشبي، رئيس مجلس القضاء الأعلى باليمن، ووفدا قضائيا رفيع المستوى.

جاءت الزيارة في إطار التعاون المستمر بين البلدين، بهدف التعرف على النظم المتبعة في مجلس الدولة وخاصة فيما يتعلق بتدريب القضاة وتبادل الخبرات القضائية.

تضمن اللقاء عرض نبذة عن تاريخ مجلس الدولة المصري، وما مرّ به من تطورات، خاصة في الفترة الأخيرة والتي تضمنت تعيين عدد كبير من شباب الخريجين، وتعيين عدد من القاضيات لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة.

وتطرق اللقاء إلي دور الاتحاد العربي للقضاء الإداري وعرض نشاط الاتحاد والإجراءات التي يتخذها مجلس الدولة للارتقاء بأنشطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

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