الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع جمهورية إيطاليا

مراسم إستقبال رسمية
مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع

التقى الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، جويدو كروسيتو، وزير دفاع جمهورية إيطاليا، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الممتدة مع جمهورية إيطاليا فى مختلف المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى توافق الرؤى لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، أكد وزير دفاع جمهورية إيطاليا حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق جهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول بحرى جوسيبى كافو دراجوانة، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا والسفير الإيطالى بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

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