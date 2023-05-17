الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": أردوغان يسعى بشكل دائم لطمأنة المواطنين حول الأوضاع المعيشية مستقبلًا

أردوغان
أردوغان

قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة أنقرة، إن الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان سعى منذ بداية حملته الانتخابية لمواجهة تناول المعارضة للإخفاقات الاقتصادية لتركيا خلال الأعوام الماضية.

وأضاف مراسل القناة، أن لرئيس التركي دائماً يؤكد أن الأنماط الاقتصادية المتبعة في الوقت الحالي، ستؤتي ثمارها بشكل رئيسي خلال المستقبل القريب.

وذكر أن أردوغان يسعى أيضًا بشكل دائم لطمأنة المواطنين حول الأوضاع المعيشية مستقبلًا التي ترتبط بالأداء الاقتصادي للبلاد خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية التي يواجهها أردوغان، تتمثل في كون سياسته الاقتصادية المتبعة منذ عام 2021، لم تنجح حتى الآن في تحقيق المستهدفات الرئيسية التي لطالما يَعِد بها الرئيس التركي، التي تتعهد بخفض مستويات التضخم ليصبح أقل من 10%.

ولفت إلى أن إصدار أردوغان قرار بخفض مستويات الفائدة، التي وصلت إلى 20%، لا يدعم التعهد الذي قطعه أردوغان على نفسه بخفض مستويات التضخم التي تشهدها تركيا في الوقت الحالي.

 وحصل "أردوغان" على نسبة 49.5% من أصوات الناخبين، بينما حصل "كليجدار" على 44.8% من الأصوات، و"سنان" على 5%، فيما نال محرم إنجه أقل 0.5%.

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