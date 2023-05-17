الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل بأقراص ومواد مخدرة بالقليوبية

حبس
حبس

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من المواد والأقراص المخدرة على عملائه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى يفيد تمكن قوة امنية من ضبط عاطل له معلومات جنائية قبل ترويجه شحنة مخدرات على عملائه حيث تمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة عبارة عن هيروين والآيس  والشابو وكمية  من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول و سلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مال و 3 هواتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لتوزيعها على عملائه والاتجار فيها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحفظ على المتهم وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أجهزة الأمن فى القليوبية امن القليوبية

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