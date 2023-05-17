وزير الكهرباء: تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، Jean Peter Nul، المدير العام لشركة Jean De Nul -جون دى نول- البلجيكية العاملة في مجال الطاقة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والتعرف على مستجدات الربط مع أوروبا وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبلجيكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البلجيكية فى مشروعات القطاع على أرض مصر معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون.

وأكد الدكتور شاكرعلى الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

واستعرض الوزير ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

وأضاف أن القطاع قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه.

وأشار الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي، واستعرض ما تم من إجراءات لإتمام خط الربط مع أوروبا للاستفادة من القدرات الكبيرة الحالية والمستقبلية من الطاقات المتجددة.

وأشاد Jean Peter Nul، المدير العام لشركة Jean De Nul جون دى نول البلجيكية العاملة في مجال الطاقة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في المجالات كافة.

واستعرض أنشطة الشركة وخبرتها في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى اهتمام أوروبا بالحصول على الطاقة.

وأكد على رغبتهم فى التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي مع أوروبا واهتمامهم الكامل لضخ استثمارتهم على أرض مصر .

كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة.