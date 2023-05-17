الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي

التعليم
التعليم

مع إعلان نتائج الكثير من المراحل الدراسية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، شغلت بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي بال الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم للاطمئنان على مستقبل أبناءهم، وذلك بعدما أنهى معظم الطلبة امتحانات نهاية العام الدراسي، وينتظرون ظهور النتيجة من حين لآخر.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي

وتستعرض "الدستور" كيفية الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023، وكيفية معرفة الرقم القومي للطالب وأيضا كود الطالب برقمه القومي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 بالرقم جميع نتائج طلاب الصفوف الدراسية في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وهي تكون خدمة تعليمية من ضمن خدمات البوابة الإلكترونية في محافظة القاهرة، حيث سيتم فيها الدخول للرابط الرسمي ببوابة نتائج التعليم الأساسي، وقم باختيار نتائج سنوات النقل ومن ثم الإتباع لجميع الخطوات الموجودة في شاشة الموقع.

وفي حالة فقدان التلميذ لرقمه القومي يتاح له استخراج رقم قومي جديد، وكما يتاح له الاستعلام عن نتائج آخر العام الدراسي 2023 من خلال رقم الجلوس والاسم الرباعي، وحيث الذهاب للمدرسة التي يتبع لها والبحث عن نتائجه في كشوفات النتائج المعلقة بداخل المدرسة، ولكن يكون في حال الرغبة في الاستخدام لبوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 بالرقم القومي سوف يتم إتباع الآتي:

  • يتاح لولي أمر الطالب التوجه إلى أقرب سجل مدني لاستخراج البدل فاقد لشهادة ميلاد التلميذ ومنها معرفة الرقم القومي الذي سيكتب في بوابة نتائج التعليم الأساسي.
  • كما يتاح معرفة الرقة القومي للطالب إلكترونيا بسهولة بالدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية والقيام بالنقر على قائمة دليل الخدمات ومنها القيام باختيار الرقم القومي من هنا.
  • كما يتاح الحصول على الرقم القومي للتلميذ بالزيارة لموقع وزارة التربية والتعليم والتواصل معها من خلال البريد الإلكتروني الخاص بها للقيام بإرسال الرقم القومي الخاص بالطالب.

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي

رابط نتائج الطلاب بالرقم القومي 2023

  1. الدخول على رابط “بوابة نتائج التعليم الأساسي” من هنا.
  2. ثم اختيار خدمات التعليم الأساسي ثم قم باختيار نتائج سنوات النقل.
  3. وكتابة الرقم القومي المكون من عدد 14 رقما.
  4. اختر المرحلة سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية.
  5. ثم اختر الصف الدراسي للطالب.
  6. اختر الفصل الدراسي واختر العام الدراسي.
  7. قم بالنقر على عرض النتيجة لمعرفة نتيجة الطلاب على الفور.
  8. ويفضل الاتباع لهذه الخطوات عقب التأكد من ظهور نتيجة الطلاب بالفعل.

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