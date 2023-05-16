الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023، ويترقب الطلاب إعلان درجاتهم في الفصل الدراسي الثاني في الاختبارات التي عقدت خلال الفترة من يوم 29 أبريل 2023 واستمرت لمدة أسبوع حتى يوم 6 مايو الجاري.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

وتتواجد نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري، بالمعاهد الأزهرية، ويوجد مناطق أعلنت عن انتهاء معاهدها من نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهرية وأتاحت النتيجة في المعاهد للطلاب للاستعلام عن نتائجهم.

وأيضا بنفس المناطق هناك معاهد، أعلنت عن نتائج معاهد دون الآخرى بنفس المناطق الأزهرية، وهناك أيضا مناطق أزهرية انتهت كامل معاهدها الازهرية من أعمال التصحيح وإعلان النتائج، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالصف الأول الإعدادي الأزهري من خلال رقم الجلوس من المعاهد التابع له.

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بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

يعد الصف الأول الإعدادي الأزهري ضمن صفوف النقل التي يعلن عنها المعهد الأزهري التابع له الطالب، ولم يعلن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وسوف تعلن بوابة الأزهر الإلكترونية عن رابط الشهادات الأزهرية من خلال الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر الشريف التالي من هنا.

 كما يتيح الرابط التالي استعلام عن امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي "لابنائنا في الخارج" وأرقام الجلوس أيضا من هنا.

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