الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فى حملة أمنية.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وهيروين

هيروين
هيروين

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عدد 4 أشخاص).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة).

وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) .. وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- مبلغ مالى –هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الآيس "الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول- سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى– 3 هواتف محمول).

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