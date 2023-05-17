الذراع الخفي للحرب الأوكرانية.. مستشار بوتين يفتح النار على الولايات المتحدة

وسط العديد من المحاولات للتوصل إلى حلول سلمية لفض النزاع بين روسيا وأكرانيا، لا تزال الدولتين في تزايد نحو الصراع، فضلاً عن استقبال كييف الآلاف من المساعدات الغربية كالدبابات والطائرات بدون طيار، لتزويد أسلحتها ضدد الجانب الروسي في العام الثاني على الحرب التي بدأت في فبراير 2022.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية ومالية من أكثر من 20 دولة ومنظمات دولية، إضافة إلى مختلف مؤتمرات المانحين، ليبلغ الحجم الإجمالي للمساعدات نحو 150.8 مليار دولار، ما يزيد على حجم الميزانية الأوكرانية (55.5 مليار دولار في عام 2022) بمقدار 2.7 مرة، كما وصلت قيمة المساعدات العسكرية 48.5 مليار دولار، فيما تقدر المساعدات المالية والإنسانية بـ 102.2 مليار دولار.

أمريكا والناتو نظما الهجمات ضد الجيش الروسي

من جانبه، أكد سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس بوتين، خلال لقائه على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" قدما الدعم الكامل إلى الجيش الأوكراني، وزودوه بمعدات التسليح الأمريكية، ونظموا الهجمات ضد الجيش الروسي.

وكشف أن روسيا لديها جهاز استخباراتي قوي تمكن من الحصول على المعلومات الكافية بشأن التجهيزات الأوكرانية، الأمر الذي دفع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتأجيل الهجمات المضادة المزعومة.

"زيلنيسكي" أداة في أيدي الولايات المتحدة

وذكر أن "زيلنيسكي" لا يقود الحرب الدائرة في أوكرانيا، بل هو مجرد أداة في أيدي ، الديكتاتور الحقيقي الولايات المتحدة الأمريكية، والاستخبارات البريطانية والناتو، موضحًا أن حل الأزمة مع أوكرانيا انتهي، خصوصًا بعد شن هجمات على الكرملين بواسطة المسيرات.

وأكد المستشار السابق للرئيس الروسي، أن أمريكا تتواجد في كييف وهناك الكثير من المناوشات موجودة الآن، ويري أن الشعبين الأوكراني والروسي لديهما علاقات طويلة الأمد، فالشعب الأوكراني جزء من السلافية.

تعهد بايدن للكييف

وفي فبراير الماضي، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعهد بتسليم كييف عتادا عسكريا جديدا من ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية، ودوت صفارات الإنذار خلال الزيارة.

مع المساعدات الجديدة لأوكرانيا، ستكون الولايات المتحدة خصصت 37.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما فى ذلك 36.9 مليار دولار منذ بداية الحرب فى فبراير 2022.