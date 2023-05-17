الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 فى الأسواق المصرية

حديد التسليح
حديد التسليح

انخفاض نسبي في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 من أرض مصانع شركات الحديد والصلب بفعل استقرار أسعار الصرف في البنوك المصرية والتي شهدت عدة قفزات متتالية بفعل قرار البنك المركزي بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية حيث تعتمد الصناعة على مدخلات يتم استيرادها من الخارج.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في الأسواق المصرية

أعلنت شركات إنتاج الحديد والصلب عن قائمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 من أرضها دون احتساب تكلفة النقل والعتالة ومكاسب التجار والموزعين وهى كما يلي:-

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 40200 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 39700 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 39500 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39400 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 39500 جنيه.

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تحديث لحظي| سعر الدولار اليوم الثلاثاء اليوم 16-5-2023 خلال منتصف التعاملات

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية  

 

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 39500 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 39300 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 39300 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 39300 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 39500 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 39000 جنيه.


أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 2050 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 2010 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1880 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1990 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1880 جنيه.


متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1890 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1990 جنيه.

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توقعات أسعار الذهب.. تاجر يكشف هل سينخفض سعر الجرام الأيام المقبلة؟

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استقرار سعر اليورو اليوم أمام الجنيه خلال منتصف التعاملات

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1870 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف 2060 جنيه.


متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 2040 جنيه.


متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1910 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1880 جنيه.

 

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رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 

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