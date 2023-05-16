رحمة حسن توضح خطوات جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

أوضحت الدكتورة رحمة حسن، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الخطوات المستهدفة للوصول إلى 30 مليون سائح لتنشيط السياحة.

وأضافت الدكتورة رحمة حسن، خلال لقائها ببرنامج “الحياة اليوم”، على هامش فعالية انطلاق الجلسة الثانية من جلسات الحوار الوطني، أن الجلسة الثانية من جلسات الحوار الوطني والخاصة بالمحور الاقتصادي، نقدم ورقة سياسات متعلقة بكيفية تطوير الاستثمار السياسي، لافتة إلى أنه من أجل الوصول إلى هذه المرحلة فإننا بحاجة إلى دراسة الوضع الحالي من خلال عدد من المحاور والتي تتمثل في؛ البنية التحتية، الطاقة الفندقية.

وأوضحت أن مصر بها 211.620 ألف غرفة فندقية، سواء كانت منشأة أو تحت الإنشاء، لافتة إلى أنه من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح، فإننا بحاجة في المرحلة الأولى والتي تتمثل في 290 ألف غرفة فندقية.

وأشارت إلى أن هناك استراتيجية للوصول إلى هذا المستهدف في 2028، تتمثل في المحور التسويقي، والمحور الآخر يتمثل في تنويع المنتج السياحي المتواجد في مصر.