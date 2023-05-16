الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الأركان يلتقى الفريق أول مانوج باندا قائد الجيش الهندى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر يلتقى الفريق أول مانوج باندا

التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول مانوج باندا، قائد الجيش الهندى والوفد المرافق له الذى يزور مصر، حاليًا، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى وبحث آفاق التعاون المشترك ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية.

وأكد رئيس الأركان اعتزازه بالعلاقات العسكرية مع الهند وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أكد الفريق أول مانوج باندا قائد الجيش الهندى حرص بلاده على تعزيز دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في المجالات كافة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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