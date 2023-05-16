انطلاق مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني في نسخته الأولى

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات بمركز مصر للمعارض الدولية والذي يمتد على مدار 3 أيام من 16 - 18 مايو 2023.

افتُتِحَ المؤتمر والمعرض بكلمة من د.أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، بالإضافة إلى كلمات من الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، والدكتور خالد الدستاوي، نائب رئيس مجلس إلإدارة لشؤون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، نائبا عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من الخبراء والمسؤلين والشخصيات البارزة عالميًا ومحليًا المعنيين بشؤون الأمن السيبراني أعقبها جولة تفقدية للمعرض الذي شمل عدد ضخم من كبري الشركات المحلية والعالمية المعنية بأحدث الأجهزة وبرامج ونظم التكنولوجيا المتخصصة في الأنظمة الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات وحماية الفضاء الإلكتروني، وبمشاركة وفد من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.

ويأتي مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT بمواضيع شاملة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني حيث تتنوع أجندة المؤتمر والموضوعات التي ستتم مناقشتها بالمؤتمر والمعرض، بجانب عرض أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الرقمية الخاصة بالأمن السيبراني.

ويأتى المؤتمر والمعرض بنسخته الأولى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية ، ووزارة الكهرباء، ووزرارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبراني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الإستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة حلوان وجامعة بورسعيد.

شمل اليوم الأول أيضا على عدد من الجلسات الهامة والتي شملت أول جلسة مواضيع الحرب الالكترونية السيبرانية بمشاركة الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، و الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني للحكومة الإماراتية، و الدكتور هيونج يول يوم، رئيس لجان دراسات الاتحاد الدولي للاتصالات في كوريا الجنوبية، و المهندس بدر بن علي الصالحي مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بسلطنة عمان ورئيس المركز الإقليمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات، وأدار الجلسة خالد السيد، مدير مركز سينرجيز للدراسات الدولية والإستراتيجية.

كما تضمنت فعاليات اليوم الأول جلسة عن تعدد الأطراف في الأمن السيبراني أعقبها جلسة عن تنظيم البيانات بجانب عدد من العروض التقديمية.

وأشار محمد الصعيدي، مدير الجهة المنظمة للمؤتمر والمعرض الي أن الحدث يأتى في توقيته الحالى تماشيًا مع رؤية مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتعزيز قدرات الأمن السيبراني في مصر.

وأضاف بأن CDIS-Egypt يأتي بمشاركة غير مسبوقة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية والمعنيين بالأمر، وتعتبر هذه المشاركة إضافة قوية ومهمة للحدث لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك مناقشة أفضل الممارسات لحماية اقتصاد البلاد وأهم المواضيع الخاصة بملف الأمن السيبراني.

وتابع “نحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم بشكل كبير في نمو السوق المحلي والتقدم الشامل للدولة في مجال الأمن السيبراني”.

وتشمل أجندة المؤتمر والمعرض على العديد من المحاور والمواضيع المهمة التي سيتم مناقشتها من خلاله، ومن بين هذه المواضيع: جهود بعض الدول الشقيقة في تحقيق الأمن السيبراني، وكذلك تحقيق إدارة المخاطر والصمود على المستوى الوطني، ومناقشات ملهمة عن الحوسبة السحابية والأمان السيبراني على المستوى الوطني، واستخدام الذكاء الاصطناعي والاستخبارات لتحديد التحذير المبكر للأزمات، بجانب التوعية المجتمعية بأهمية الامن السيبراني وتسليط الضوء على أهم التكنولوجيات الخاصة بالأنظمة الدفاعية بجانب استخدام التقنيات الذهنية والذكاء الاصطناعي لإدارة حلول الإنترنت الضخمة، والوقاية من الاحتيال الرقمي وإدارته في صناعة الخدمات المالية، وحماية الأطفال عبر الإنترنت: تحقيق التوازن بين الحماية وتمكينهم، والحروب السيبرانية.