الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| جدول أعمال الحوار الوطنى اليوم.. ووزارة الحج السعودية تطلق برنامجًا جديدًا

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

رئيس مجلس النواب يُلقى كلمة أمام برلمان أذربيجان

في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان تلبيةً لدعوة رئيسة برلمان أذربيجان، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام برلمان أذربيجان أكد فيها أن مصر لا تدخر جُهدًا في تعزيز علاقاتها التاريخية الراسخة بأذربيجان، وهناك دفعة نوعية وزخم إيجابي للعلاقات المصرية– الأذرية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق برنامج "ترحاب" لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتعاون مع جامعة أم القرى، البرنامج التدريبي "ترحاب" في نسخته الثانية الخاص بالمهارات الناعمة لموظفي الصفوف الأولى في خدمة ضيوف الرحمن؛ لتأهيل وتدريب أكثر من 13 ألفًا من العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

اليوم.. البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت لأجل 75 مليار جنيه

يربط، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام بمعدل ثابت بلغ 18.75%، ويقر البنك المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

الأهلى يطلب زيادة عدد الجماهير لـ50 ألفًا أمام الترجى

يكثف مسئولو الأهلي الاتصالات مع الجهات الأمنية من أجل الموافقة على زيادة عدد المشجعين في مباراة الترجي التونسي، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

في ثاني أيامه.. تعرف على جدول أعمال الحوار الوطني اليوم

يستكمل الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، ثاني جلساته النقاشية، بعدما توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، لمناقشة أهم القضايا سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو المجتمعى.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

أخبار الظهيرة برلمان أذربيجان حنفي جبالي ترحاب جامعة أم القرى البنك المركزي الأهلى يطلب زيادة عدد الجماهير لـ50 ألف ا أمام الترجى جدول أعمال الحوار الوطني اليو

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