الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. البنك المركزى يربط ودائع بمعدل ثابت لأجل 75 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يربط اليوم الثلاثاء البنك المركزي ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام بمعدل ثابت بلغ 18.75%.

ويقر البنك المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بـ"الكوريدور".

العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا، بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

الأوراق المالية الحكومية الأوراق المالية البنك المركزي المصر البنك المركزي المص الترا البنك المركزي المصري البنك المركز

الأكثر قراءة

سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

وقف 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

وزير الصحة يوجه بوضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز تميز تخصصية بالمحافظات

اعترافات المتهمين بقتل موظف بعد سرقته بالإكراه بالمرج

وزير الداخلية يسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي