الأهلى يطلب زيادة عدد الجماهير لـ50 ألفًا أمام الترجى

يكثف مسئولو الأهلي الاتصالات مع الجهات الأمنية من أجل الموافقة على زيادة عدد المشجعين في مباراة الترجي التونسي، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

ووافقت الجهات الأمنية بصفة مبدئية على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الترجي، خلال الاجتماع الأمني الذي عقد خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر مسئول عن أن لجنة المباريات، برئاسة العامري فاروق، طلبت زيادة عدد المشجعين إلى 50 ألف مشجع أسوة بما حدث في مباراتي الهلال السوداني والرجاء المغربي.

وأضاف المصدر أن لجنة المباريات استندت في طلبها إلى خروج المباريات دون مشاكل جماهيرية، والتزام الجمهور بالتشجيع المثالي وعدم الخروج عن النص، خاصة أن المباراة ستكون بمثابة احتفالية الصعود إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد في رادس.