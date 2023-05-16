وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق برنامج "ترحاب" لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع جامعة أم القرى، البرنامج التدريبي "ترحاب" في نسخته الثانية الخاص بالمهارات الناعمة لموظفي الصفوف الأولى في خدمة ضيوف الرحمن؛ لتأهيل وتدريب أكثر من 13 ألفا من العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن نايف الشريف - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف للتعريف بأهم المهارات التي من شأنها صنع تجربة ناجحة وفريدة لضيوف الرحمن، وتحديد مفاهيم ومهارات الذكاء العاطفي للتعامل الأمثل مع الحجاج، وصقل مهارات المتدربين، فيما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى ومعالجتها لتحقيق أعلى مستويات الرضا لضيوف الرحمن، والاطلاع على تجاربهم، وأبرز المواقف التي مروا بها مع ضيوف الرحمن؛ من أجل تحسين الخدمة وتطويرها.

وأوضح محمد بن نايف الشريف أن البرنامج يقدم للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الجامعة، مؤكداً حرص الجامعة على تأهيل وتدريب العاملين لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم.

برنامج "ترحاب" يهدف إلى تسهيل استضافة الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.