الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يُلقى كلمة أمام برلمان أذربيجان

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان تلبيةً لدعوة رئيسة برلمان أذربيجان، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة أمام برلمان أذربيجان أكد فيها أن مصر لا تدخر جُهداً في تعزيز علاقاتها التاريخية الراسخة بأذربيجان، وهناك دفعة نوعية وزخم ايجابي للعلاقات المصرية – الأذرية.

وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن مصر تنظر بعين الإعجاب والتقدير بالنظر إلى ما حققته أذربيجان في عهد الزعيم الأذري الراحل حيدر علييف، من تطور وتقدم في كافة المجالات، والذي يواكب اليوم الذكرى المئوية لميلاده، مؤكداً على سعي مصر الراسخ لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وأذربيجان وتبادل الخبرات خاصة في مجال البنية التحتية والذي حققت فيه مصر طفرة هائلة.

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