الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستماع لأقوال جيران سيدة عثر على جثتها متحللة فى كرداسة

جثة
جثة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من جيران سيدة، تم العثور على جثتها متحللة داخل شقتها في كرداسة، لكشف ملابسات وفاتها، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة داخل شقة في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات والمناظرة، أن الجثة لسيدة تم العثور عليها متحللة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

الأكثر قراءة

"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

التحفظ على أموال سورى يتاجر فى النقد الأجنبى

25 ألف حجز مبدئى لـ481 قطعة أرض فى برنامج "مَسكن"

وزير الداخلية يسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا

صحيفة "الأنباء" الكويتية تبرز إشادة الرئيس السيسي بالتعاون مع النرويج في مجال الطاقة المتجددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي