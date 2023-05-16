الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة سيدة متحللة فى ظروف غامضة بكرداسة

جثة
جثة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة متحللة في ظروف غامضة بكرداسة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية في وفاتها من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة داخل شقة في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات والمناظرة، أن الجثة لسيدة تم العثور عليها متحللة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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