حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-5-2023 فى محافظات مصر

يكثر البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لكل يوم لارتداء الملابس المناسبة لحرارة الجو بشكل مناسب مواجهة حالة الحر في منتصف اليوم.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في محافظات مصر



نشرح في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.





يكون طقس اليوم الثلاثاء مائل للبرودة صباحًا، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ويصبح مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يصبح مائلا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.



مع تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

كذلك تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة على مدار اليوم.





بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023





القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 20

6 أكتوبر 35 20

بنها 33 21

دمنهور 34 21

المنصورة 33 21

الزقازيق 34 20

شبين الكوم 34 21

طنطا 32 19

دمياط 28 19

بورسعيد 27 18

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 20

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 33 17

نخل 35 12

سانت كاترين 28 11

الطور 31 21

طابا 33 19

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 29 18

العلمين الجديدة 28 18

مطروح 26 17

السلوم 27 15

سيوة 36 16

رأس غارب 33 22

الغردقة 33 23

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 23

حلايب 31 20

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 30 21

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 36 20

أسيوط 36 21

سوهاج 37 21

قنا 39 21

الأقصر 40 20

أسوان 39 22

الوادي الجديد 39 20

أبو سمبل 40 23