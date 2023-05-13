نصائح صحية في الصيف.. طرق للحفاظ على سلامتك وتجنب ضربة الشمس

تعد ضربة الشمس هي حالة صحية يفشل فيها نظام تنظيم درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في درجة حرارة الجسم، كما أن الأفراد الذين يقضون فترات طويلة في الهواء الطلق مثل العمال والرياضيين وحاضري الأحداث في الهواء الطلق، يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بضربة الشمس بسبب التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية ورطوبة.

ووفقًا لموقع "hindustantimes" أوضح الدكتور سانديب باتيل، كبير أخصائيي العناية المركزة في مستشفى “فورتيس” يحاول جسم الإنسان تنظيم درجة حرارته في درجات الحرارة المرتفعة عن طريق التعرق، مما يسهل التبريد عن طريق التبخر، ومع ذلك، في الظروف الرطبة، يتباطأ تبخر العرق، مما يعيق قدرة الجسم على التبريد بكفاءة، وعندما يمارس الأشخاص نشاطًا بدنيًا، ترتفع درجة حرارة أجسامهم ويزداد تعرقهم ، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف وضربة الشمس.

وتأكيدًا على أن معرفة كيفية حماية نفسه سيساعد المرء في مساعدة الآخرين في محنة، اقترح بعض النصائح المهمة لمنع ضربة الشمس:

حافظ على رطوبتك.. اشرب الماء البارد والعصائر خاصةً إذا كنت تمارس الرياضة في الهواء الطلق أو تمارس الرياضة.

ارتدي ملابس فضفاضة فاتحة اللون للسماح لجسمك بالبرودة.

تجنب الخروج في الشمس بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً.

تجنب التمارين الشديدة خلال وقت الذروة من اليوم.

يمكنك تحديد موعد في الصباح الباكر نفسه أو في المساء ، عندما تكون درجة الحرارة أكثر برودة.

وفي حديثه عن كيفية التعامل مع ضربة الشمس حتى دخول المريض المستشفى وعلاجه تحت إشراف طبي، أوصى بما يلي:

خذ الشخص إلى مكان بارد ومظلل وضعه على الأرض.

قم بإزالة أي ملابس زائدة.

استخدم قطعة قماش مبللة وباردة للمساعدة في خفض درجة حرارة الجسم أو نفخ الهواء في جميع أنحاء الجسم.

اغمر الشخص في ماء بارد ، مثل حوض الاستحمام أو المسبح.

صب الماء بدرجة حرارة الغرفة على الرأس.

اجعل الشخص يأخذ سوائل مملحة.

أجمل جزء من الصيف هو بالتأكيد الخروج في الشمس.

ضع في اعتبارك التوصيات المذكورة أعلاه لضمان سلامتك أثناء القيام بذلك.