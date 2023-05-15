الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا شبهة جنائية.. تفاصيل العثور على جثة خليجي بالعجوزة

جثة
جثة

باشرت نيابة شمال الجيزة، الاثنين، التحقيق في العثور على جثة مسن خليجي، 59 عامًا، داخل مسكنه في العجوزة.

وأفادت التحقيقات أن المسن يعاني في الفترة الأخيرة من عدة أمراض، ما أسفر عن وفاته بسبب ذلك.

وكشفت التحقيقات أن الوفاة طبيعية ولا يوجد به أي إصابات خارجية، وهذا ما أكده مفتش الصحة.

كانت البداية بتلقي إشارة من مستشفى إمبابة المركزي تفيد باستقبال أحد الأشخاص جثة هامدة ومقيم في العجوزة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة خليجية ولا توجد به آثار إصابات خارجية وبعمل التحريات تبين أن الوفاة طبيعية.

تم التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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