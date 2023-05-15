أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2023.. تفاصيل

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة.. ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بهذه الكلمات البحثية، من طلاب وطالبات الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، والمعلمين، مع اقتراب موعد تسليم بطاقات ارقام الجلوس للطلاب.

تسليم أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2023

من جانبها تستعد وزارة التربية والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لمديريات التربية والتعليم، غدا الثلاثاء.

وتقوم المديريات التعليمية، بتوزيع بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة، الى الادارات التعليمية، التابعة لها، لتوزيعها على المدارس الثانوية العامة، لتسليمها للطلاب قبل الامتحانات بوقت كاف.

أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2023 من المدرسة

وحذر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، من ضرورة تسليم بطاقات أرقام الجلوس من المدرسة، والتأكد من الشعب والمواد الاختيارية وكذلك اللغة الأجنبية الأولى والثانية، وليس الاعتماد فقط على طباعته من الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية كما يلي:

يوم الإثنين 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والاحصاء.

يوم الأحد 18 يونيو 52023، مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الجغرافيا.

يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة التاريخ.

يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 2023، مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الخميس 13 يوليو 2023، مادة الفلسفة والمنطق.

يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء.

يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.

يوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

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