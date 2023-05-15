لأول مرة.. أسبوع موضة على الطريقة المصرية و"الدستور" يلتقى أبرز المصممين (صور)

اُختتم أسبوع الموضة المصري الذي يحدث لأول مرة بمصر، وبحضور مصممي أزياء مصريين، اليوم الاثنين، حيث استمر على غرار الأسابيع العالمية تحت عنوان «الماضي والحاضر والمستقبل»، والذي يكرم تراث مصر وحضارتها، فالفكرة الأساسية من وراء أسبوع الموضة هي المساعدة في ربط أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

الحدث الأهم في مصر تنظمه المؤسسة المصرية للتصميم والموضة والأزياء، ويعرض أكثر من 70 مصممًا مجموعاتهم، وقد أقيمت العديد من الفعاليات داخل مناطق الجذب الشهيرة، مثل المتحف المصري القديم ومتحف الزراعة، كما كان هناك ندوات ومحادثات وورش عمل ومشاريع خاصة.

«الدستور» حضر الحدث والتقى مجموعة من مصممي الأزياء.. وفيما يلي تفاصيل باللقاءات والحدث.

أسبوع الموضة المصرى.. منصة للمبدعين وفرصة للالتقاء

قالت سوزان ثابت، العضو المؤسس للمؤسسة المصرية للأزياء والموضة: إن الأمر استغرق إعداده ما يقرب من أربع سنوات، ولكن هذا ما يتطلبه الأمر لنكون متأكدين بنسبة 100% من أننا سنقدم حدثا من شأنه أن يحتل موقعًا فريدًا وسط أسابيع الموضة الراسخة والمعترف بها في جميع أنحاء العالم، فأسبوع الموضة المصري يعتبر منصة توفر لرواد الأعمال الناشئين والمصممين المبدعين فرصة للالتقاء وعرض مجموعاتهم الفريدة، وتمثيل آلاف السنين من الثقافة والأزياء المصرية الملهمة.

كما التقى «الدستور» بول أنطاكي، رئيس المؤسسة، قائلا: «إن الحدث نعتبره احتفالًا بصناعة الأزياء النابضة بالحياة والمتنوعة في مصر»، مضيفا: "يمثل هذا الحدث لحظة محورية وداعمة للمواهب في المشهد الإبداعي للأزياء، حيث تعود صناعة الأزياء في مصر إلى حضارتها القديمة، لذا فقد حان الوقت لإحيائها وتقديمها للعالم بصورتها الحديثة التي تغذيها العديد من المواهب الناضجة والناشئة".

تفاصيل افتتاح أسبوع الموضة المصري

كان اليوم الأول لأسبوع الموضة المصري في المتحف المصري، وعرض كافة المصممين المصريين المشاركين مقتطفات من أزيائهم التي تحاكي وجهات نظرهم والمصنوعة جميعها من القطن المصري الأصيل.

مصممون يتحدثون من المتحف الزراعي المصري

اليومان الثاني والثالث أقيمت فيهما الفعاليات في المتحف الزراعي المصري من الساعة العاشرة صباحا، حيث يمكنك رؤية المئات من الأشخاص الذين أتوا من كل حدب وصوب، منهم المصريون والسوريون والمغاربة والأجانب، لحضور عروض المصممين المصريين الرائعة التي حاكت بعضها التراث المصري السيناوي والمصري القديم والبعض الآخر حاكى الخياطة القديمة وفساتين الخمسينيات والبعض الآخر تحدث عن جانبه الملهم ورؤيته للعالم بشكل بدائي.

كانت شهيرة فهمي إحدى المصصمات المصريات التي شاركت في اليوم الأول بقطع مستوحاة من المصريين القدماء، وفى اليومين الثاني والثالث بأزياء تراثية سيناوية بدوية ولكن بشكل محدث مع روح العصر، حيث استوحت الألوان الرائعة للعرض الذي استمر لمدة ساعة عرضت فيها ٦٠ قطعة من ألوان الوادي الملون في سيناء.

تقول شهيرة إن الزي الذي يصنع تعتمد فيه على الكتان المصري بشكل كامل، كما أنها من أقدم مصممات الأزياء والتي تعمل أيضا نحو الاستدامة منذ الثمانينيات، كما تعتمد شهيرة كل عام على محاكاة منطقة بعينها في مصر، لأنها ترى مدى غنى مصر بتراثها وحضارتها وفنها ورقيها.

«وسيم خضرا» هو أحد المصممين الذي لفت إليه الأنظار، كان عرضه غريبا وبدائيا ومغامرا، ألهمته الطبيعة التي يفكر فيها باستمرار، ربما للوهلة الأولى يمكن أن تخاف من أزياء العارضين والعارضات، لكنك ستنسجم مع وجهة نظرهم كلما تعمقت في رؤية منظورهم.

ويرى أن أسبوع الموضة فرصة لتواصل المصممين المصريين مع بعضهم البعض، وأن الشخص لن يستطيع أن ينجح بذاته، وأن المنافسة داخل أسبوع الموضة رائعة وسوف تؤتي ثمارها.

«رشا الجمال» إحدى المصصمات العاشقات للقاهرة وأجواء المدن الصاخبة، من حي الزمالك الراقي، وتحديدا جزيرة الزمالك، استوحت إطلالات العارضات من جميع أنحاء العالم، فتجد تطريز الخيامية المصرى والفساتين الأوروبية، وأزياء تشبه التنين الصيني.

أما مصممة الأزياء بريهان فقدمت العديد من الأزياء المفتونة بالحياة القديمة، ستشاهد خلال العرض العديد من الخامات كالحرير والكتان وأيضا العديد من الألوان كالأحمر والأزرق.

أسبوع الموضة المصري.. إلهام للماضي والحاضر والمستقبل

يقدم أسبوع الموضة المصري Egypt Fashion Week نظرة حقيقية ومعاصرة لصناعة الأزياء المصرية الناشئة التي تعرض للعالم مجموعة من أفضل المبدعين والحرفيين ورواد الصناعة في مصر الذين ساهموا في صياغة الأزياء المصرية المعاصرة.

علاوة على ذلك يعرض أسبوع الموضة المصري رؤية مستقبلية تجمع بين آلاف السنين من الإلهام والحرفية والموارد، مع المعرفة التقنية الحالية والاتجاهات التكنولوجية ذات الإيقاع السريع، والتي ستجعل مصر صاحبة دور رائد في صناعة الأزياء في المستقبل.

جانب من الحدث

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