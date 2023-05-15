الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات بالقاهرة

جريدة الدستور

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من "أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم"، باكتشافه سرقة إطارات سيارته حال توقفها أمام محل سكنه.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعـــة وتحديد مرتكبيها "عدد 3 أشخاص (لهم معلومات جنائية)- جميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية".

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهـم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها "قيادة أحدهم" بدائرة القسم .. وبحوزتهـــم "عدد 2 كوريك- 4 مفتاح إطارات- أحجار".

 

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات بذات الأسلوب، وارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم "حسن النية" "مالك محل إطارات كائن بدائرة مركز شربين بالدقهلية".

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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