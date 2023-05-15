أخبار الظهيرة| الحوار الوطنى يناقش بعض قضايا المحور الاقتصادى.. والإفراج عن أكبر كمية للأعلاف

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم الإثنين، بين أخبار خاصة بالحوار الوطنى وأخرى حوادث، وفى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة أهم أخبار الظهيرة.

الحوار الوطني يناقش بعض قضايا المحور الاقتصادي.. غدًا

يناقش الحوار الوطني، غدا الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذي يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

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بلغت 308 آلاف طن.. الإفراج عن أكبر كمية للأعلاف دفعة واحدة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة، بلغت 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار وهو يمثل أكبر كمية إفراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.



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أشرف زكى: عادل إمام قالى مفيش نقيب للممثلين غيرك

حل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ضيفاً في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على شاشة "القاهرة والناس"، وذلك في حوار ولقاء مفتوح عن "الكرة والمجتمع والفن"، تطرق فيه للحديث أيضاً عن بعض الأمور الفنية المختلفة في مصر.

ورد الدكتور أشرف زكي في البرنامج على أسئلة الإعلامي خيري رمضان؛ خاصة عندما سأله عن ترشح الزعيم الفنان عادل إمام؛ ليكون النقيب في انتخابات نقابة المهن التمثيلية؛ قائلاً: "في مجموعة من الفنانين ضغطوا على أستاذ عادل بشدة أن يترشح لمنصب النقيب عام 2004".



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بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في الإسكندرية

باشرت نيابة المنتزه أول التحقيق في واقعة نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس، في منطقة سيدي بشر بحري، ما أسفر عن التهام محتوياتها، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد نشوب حريق بشقة بالعقار رقم 12 بشارع مسجد السلام بمنطقة سيدي بشر.



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