الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بلغت 308 آلاف طن.. الإفراج عن أكبر كمية للأعلاف دفعة واحدة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة بلغت 308 آلاف طن من "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية إفراجات منذ تاريخ 16 /10 /2022 حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 4 /5 /2023 حتى 11 /5 /2023 تم الإفراج عن 308 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 134 مليون دولار، وهى كمية إفراجات غير مسبوقة منذ تاريخ 16 /10 /2022.

وأضاف أن الإفراج شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالي 90 مليون دولار، وحوالي 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 43 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 1.4 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 11 مايو 2023) 4.7 مليون طن منها 3.5 مليون طن ذرة، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصيًا، للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

وزير الزراعة يعلن الإفراج أكبر كمية للاعلاف دفعة الف

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