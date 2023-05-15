الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم محتويات شقة سكنية في الإسكندرية

حريق
حريق

باشرت نيابة المنتزه أول التحقيق في واقعة نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس، في منطقة سيدي بشر بحري، ما أسفر عن التهام محتوياتها، وذلك دون حدوث أي إصابات.   

و تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد نشوب حريق بشقة بالعقار رقم 12 بشارع مسجد السلام بمنطقة سيدي بشر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه ما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الشقة بالكامل. 

و كشف اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، أنه جرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة دون أي إصابات، مشيرًا إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.     

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المنتزه أول التحقيق الطابق الخامس سيدي بشر بحري مدير امن الإسكندرية اللواء خالد البروي

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