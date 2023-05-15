افتتاح معرض الفنان عبادة الزهيرى بدار الأوبرا.. الثلاثاء

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنان عبادة الزهيري، تحت عنوان "إيقاعات لونية"، في قاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية، بعد غدًا الثلاثاء الموافق 16 مايو، في تمام الساعة 7 مساءً.

ويستمر المعرض حتى 27 من شهر مايو الجاري، وتفتح أبواب المعرض يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، عدا يوم الجمعة.

عن الفنان عبادة الزهيري

ولد الفنان عبادة الزهيري في مدينة بلقاس بالدقهلية عام 1942، وحصل على بكالوريوس في كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير، بالزمالك عام 1965، كما مخرجًا فنيًا بمجلة الشباب العربي 1966.

وأيضًا عمل رسامًا صحفيًا بمجلة الشباب العربي 1965، ومخرجًا صحفيًا بمجلة "روز اليوسف"، وكلف بمهام الإخراج الفني للكتاب الذهبي 1975.

وأقام الزهيري عددًا من المعارض الخاصة، في قاعات العرض بمصر والمملكة العربية السعودية، وأتيليه القاهرة، وأتيليه جدة عام 1996، ومعرض بقاعة الباب سليم في 2019.

كما شارك في عدد كبير من المعارض الجماعية، أبرزها المعرض المتجول عام 1967، ومعرض اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي من 1965 ـ 1970، ومعرض الخريف للأعمال الصغيرة عام 1997، ومعرض أصالة من 1997 ـ 1999، ومعرض "قناة السويس الماضي والحاضر والمستقبل" بأكاديمية الفنون بالقاهرة عام 2019.

المؤثرات التى انعكست على الفنان فكريًا و فنيًا

ووفقًا للفنان عبادة الزهيري، فإن المسيرة الاجتماعية للوطن كان لها التأثير الكبير فكريًا وعمليًا، وبالتالي انعكست على أعماله بين الواقعية الاشتراكية والواقعية الاجتماعية- ثم التأثيرية - وأخيرًا التجريدية التعبيرية، فكانت أعمال الرواد الأجانب أمثال أنجلو، والرواد المصريين بالإضافة إلى رواد الحركة التشكيلية المكسيكية "ريفيرا"، والكتاب الاشتراكيين، لهم تأثيرًا كبيرًا على أعماله.

الجوائز

حصد الزهير، جائزة كأس الإبداع أكثر من ثلاث مرات من مدينة بلقاس، كما فاز بجائزة الإبداع فى مؤتمر الشباب العالمي بقبرص 1966.