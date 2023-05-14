الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي: يجب العمل على جذب المستثمرين للمناطق الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كيفية الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية في مشروعات توشكى وشرق العوينات.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات: أصبح هناك فرص عمل لحوالي مليون فدان والمستهدف زراعتهم في منطقة توشكي وشرق العوينات.

وأضاف: "لما نحط التصنيع الزراعي بجانب الزراعة عدد فرص العمل هيزيد، وإحنا حريصين على تعظيم ما لدينا من المنتجات الزراعية".

وأوضح أن السوق المصري تحتاج إلى صناعة الأخشاب ذات المواصفات الأوربية والتي نستهدف زراعتها في منطقة توشكي.

وأكد أنه يجب العمل على جذب المستثمرين للمناطق الجديدة وزيارة الكثافة السكانية في هذه المناطق الجديدة المستهدفة.

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