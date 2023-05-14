موعد معرض الزهور 2023.. وأسعار تذاكر الدخول

زاد البحث عن معرض الزهور 2023 الذي انطلقت نسخته الـ 90 بالمتحف الزراعي بحى الدقي بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت شعار 100 مليون شجرة برعاية وزير الزراعة واستطلاع الأراضي الدكتور السيد القصير حيث يجمع كافة منتجي الأزهار والنباتات وأصحاب المشاتل لمدة شهر كامل بالإضافة إلى معرض خير مزارعنا لبيع السلع الغذائية والأساسية للجمهور.

موعد معرض الزهور 2023

تنطلق النسخة الـ 90 من معرض بيع الأزهار خلال الفترة من يوم 13 مايو الجاي وحتى يوم 12 يونيو المقبل ويتم توفير شتلات الخشب والزينة والثمار بأنواعها المختلفة بسعر التكلفة ويشارك فيه منتجي الأزهار والنباتات وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ويعد أكبر وأقدم معرض سنوي في منطقة الشرق الأوسط.

ويحرص على زيارة المعرض منسقي الزهور والمهتمين بقطاع الأزهار وتنسيق الحدائق ونباتات الزينة والمتخصصين في كافة أنواع الزراعة وكبار مصممي ديكور المنازل وأسطح الفيلات والأرضيات صناعية والمناظر الطبيعية في المدارس الخاصة والمطاعم والكافيهات لمعرفة كيفية الاستفادة بالورود الطبيعية في تخصصاتهم.

تذكر دخول معرض الأزهار 2023

أعلنت وزارة الزراعة واستطلاع الأراضي أن أسعار تذاكر دخول معرض الأزهار هذا العام لن تختلف عن العام الماضي حيث تتراوح من 5 - 10 جنيهات للفرد ويعد الحدث الثقافي والاقتصادي المتميز سنوياً حيث يجمع كافة المهتمين بقطاع زراعة الأزهار ونباتات الزينة والنباتات العطرية وشركات مستحضرات التجميل.

يقدم المعرض شتلات خضراء يستخدم في زراعة النباتات النادرة داخل المحميات الطبيعية والحقول المكشوفة وشتلات مخصصة في تقوى الخضر المحلية والهجين بجودة عالية بالإضافة إلى النباتات الحولية والمعمرة وبراعم الأزهار وأكاليل الزهور وشتلات الفاكهة وأشجار الفاكهة النادرة وجميعها لها عائد اقتصادي هائل للمصنعين في الجمال التجميع ومحبي النباتات والتزيين.

معرض خير مزارعنا 2023

بجانب معرض الزهور 2023 تقيم وزارة الزراعة واستطلاح الزراعي معرضا للسلع الغذائية، وذلك داخل المتحف الزراعي على مساحة 600 م، وذلك ضمن مبادرة خير مزراعنا لأهالينا والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع الاسعار داخل الأسواق المصرية بفعل الركود الاقتصادي في كافة دول العالم.