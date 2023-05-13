في نسخته الـ90.. تفاصيل معرض الزهور بحديقة الأورمان

تطلثق وزارة الزراعة واستصلاح الزراعة، في وقت قريب، معرض زهور الربيع 2023 في نسخته الـ 90، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن المقرر إقامته هذا العام في المتحف الزراعي بالدقي تحت شعار "100 مليون شجرة".

ويستعد الكثير من الزائرين للذهاب إلى معرض الزهور لشراء النباتات ذات الشكل والرائحة الجميلة لتزيين المنزل والحدائق والاستمتاع بهذا المنظر البديع، لذلك يبحث المواطنين عن أماكن وأنواع شتلات الأشجار وأسعار تذكرة الدخول وأسعار النباتات في معرض الزهور 2023.

يحتوي المعرض على جميع أنواع شتلات الأشجار “الخشبية، الزينة، المثمرة” بسعر التكلفة، ويشارك في معرض زهور الربيع 2023 كل منتجي الزهور ونباتات الزينة، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنافذ بيع السلع الغذائية، ويقام معرض الربيع لمدة تصل إلى 40 يومًا في حديقة الأورمان بالجيزة وهي من أكبر وأبرز الحدائق النباتية في العالم التي تشغل مساحة 28 فدانًا.

وحددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سعر تذكرة الدخول للراغبين في زيارة المعرض 10 جنيهات و25 جنيه للسيارة وللأطفال أقل من 12 سنة الدخول مجانًا، حيث يشهد المعرض سنويًا إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

أسعار النباتات في معرض الزهور 2023

وبلغت أسعار النباتات في معرض الزهور 2023 بحديقة الأورمان من 10 جنيهات إلى 50 ألف جنيه، وذلك وفقًا لنوع النبات ودرجة نموه حتى تتناسب مع كل طبقات المجتمع، كما يمكن لرواد المعرض شراء أدوات الزراعة سواء للمبتدئين أو للمحترفين بالإضافة إلى وجود توعية كاملة لمشتري النبات للعناية بها.

ويعود تاريخ معرض الزهور إلى عهد السلطان حسين عام 1914، تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين، أي أنّه بدأ منذ 109 سنوات، وتم افتتاح المعرض رسميًا عام 934 تحت إشراف وزارة الزراعة.