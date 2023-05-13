الإثنين.. وزير الإسكان يفتتح النسخة السابعة من معرض وتركس للمياه

تنطلق بعد غدٍ الإثنين فعاليات النسخة السابعة من معرض وتركس لمعالجة وتنقية المياه برعاية وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، فعاليات المعرض صباح الإثنين ويستمر المعرض لمدة 3 أيام بمشاركة 200 شركة مصرية وأجنبية وعربية.

وقالت الدكتورة دعاء عبدالهادي الرئيس التنفيذي لمعرض وتركس، إن معرض وتركس هذا العام يحظى باهتمام كبير من المسئولين والحكومة في ظل توجه الدولة نحو تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لإعادة استخدامها من جديد وهذا موجود داخل أجنحة المعرض من خلال الشركات العارضة لأحدث الماكينات والتكنولوجيا العالمية المتطورة في هذه المجال.

وأوضحت الدكتورة دعاء عبدالهادي أن معرض وتركس هو المعرض الدولي المتخصص في مجال البنية التحتية لتنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي وأنظمة الري المختلفة، وتنطلق دورته هذا العام تحت شعار "الدور المستقبلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين التكنولوجيا".

وأشارت إلى أن المعرض هذه الدورة يضم أكثر من 200 شركة عارضة منها 50 شركة أجنبية مخصص لها 18 جناحًا دوليًا بالمعرض من أمريكا- ألمانيا- إيطاليا- هولندا- السعودية- جنوب إفريقيا- الهند- الصين- تركيا- روسيا-النمسا- سويسرا- الإمارات- الدنمارك، بالإضافة إلى تأكيد زيارة أكثر من ٢٣ ألف زائر متخصص وأكثر من ١١ من سفراء الدول العربية والإفريقية والأجنبية.

كما أشارت إلى أنه سيتم خلال المعرض توقيع 3 بروتوكولات تصنيع مشتركة بين شركات محلية مصرية وشركات أجنبية من دول أمريكا وتركيا والنمسا بهدف نقل وتوطين صناعة المياه ومضخات المياه ومعالجة الصرف بأنواعه في مصر والاستفادة من التكنولوجيا العالمية المتطورة في هذا المجال في مصر.